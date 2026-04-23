Bruce Dickinson (Iron Maiden) zeigt sich als Ultra-Fan von ‘Star Wars’, ‘Doctor Who’, ‘Knight Rider’ und mehr.

Bruce Dickinson nutzt die Zeit zwischen Iron Maiden-Konzerten und Auftritten mit seinem Soloalbum, um neue Inspiration zu tanken und das innere Kind herauszulassen. Auf der Comic Con in London lebte er den Traum eines jeden Nerds und Science-Fiction-Fans aus. Seine zahlreichen Eindrücke von der Comic Con London hielt Bruce Dicksinon in einem Instagram-Video fest, welches ihr hier unten seht. Im Video zeigt sich der Iron Maiden-Sänger unter anderem mit einem angriffslustigen Dalek aus ‘Doctor Who’, lässt sich in ein Laserschwert-Duell in bester ‘Star Wars’-Manier verwickeln und nimmt im legendären Auto K.I.T.T. aus ‘Knight Rider’ (KI-gesteuert, bevor es cool war) Platz.…