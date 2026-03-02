Vor einiger Zeit hat sich Gitarrist Doug Aldrich einer Krebsbehandlung unterzogen. Heute blickt er positiv auf seine gesundheitliche Entwicklung.

Bei Gitarrist Doug Aldrich, der unter anderem bei Whitesnake, Dio und The Dead Daisies spielte, wurde im September 2024 Kehlkopfkrebs diagnotiziert. Der Musiker begab sich daraufhin umgehend in Behandlung. Heute blickt er positiv auf seinen Genesungsprozess zurück, wie er im Interview mit The Hair Metal Guru erzählte. Kämpfergeist „Es hat eine Weile gedauert, bis wir wussten, wie weit der Krebs schon fortgeschritten ist und dass es sich tatsächlich um eine etwas leichter zu behandelnde Krebsart handelt. [...] Man kann ja jeden Tag von einem Auto angefahren werden; man weiß nie. Als ich dann wusste, was zu tun war, haben wir…