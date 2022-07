Nile: Karl Sanders auf der METAL HAMMER-Couch

Nach seinen Alben von 2004 und 2009 wandelt Nile-Gitarrist Karl Sanders zum dritten Mal auf Solopfaden.

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du jemals ausgeübt hast?

Karl Sanders: Ich hatte viele langweilige Jobs. Der seltsamste war wohl die Arbeit auf einer Müllhalde für industriellen Metallschrott. Ich zerschnitt sperrige Edelstahlteile von Industriemaschinen in kleinere Teile und verwendete einen riesigen alten Lichtbogenplasmabrenner, der so groß war wie ein Volkswagen. (Sanders erzählt Details über Schmelzpunkte von Metallen, die Kraft der verwendeten Geräte und die Tatsache, dass er aufgrund seines Alters keineswegs solch eine Maschine hätte bedienen sollen.) Ich war meistens alleine dort.

MH: Wen würdest du als dein Idol bezeichnen?

KS: Ich habe keine Idole. Menschen machen Fehler, sogar die besten! Lieber lasse ich mich von einigen guten Beispielen inspirieren und erkenne ihre Menschlichkeit an. Ich bitte meine persönlichen Helden nicht um Autogramme oder Selfies, sondern höre mir an, was sie gut gemacht haben, und lerne davon.

Self-Security

MH: Wann warst du zum letzten Mal betrunken?

KS: Vor ein paar Wochen, wird mal wieder Zeit…

KS: Ich habe kein Lampenfieber, mache mir aber Gedanken – etwa, ob der Typ am FOH seinen Job macht, ich die Kickdrum und meine Stimme hören kann oder der Besoffene in der ersten Reihe wohl Bier auf meinen Fußpedalen verschüttet. Oder ob ich mal wieder als meine eigene Security antreten muss, haha…

MH: Wie sieht es in der Hölle aus?

KS: Standardisierte Fragebogen-Interviews!

