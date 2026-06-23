Jay Weinberg (Ex-Slipknot, Ex-Suicidal Tendencies) und seine Gattin freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes.

Hier sind definitiv Gratulationen angebracht! Denn der früherer Slipknot- und Suicidal Tendencies-Schlagzeuger Jay Weinberg und seine Frau Chloe sind just frischgebackene Eltern geworden. Das Paar teilte die Neuigkeit von der Geburt seiner Tochter in den Sozialen Medien mit. "Hallo du, mit dem hübschen Gesicht… Willkommen im Menschengeschlecht!", kommentierte Jay Weinberg ein Foto von sich, Chloe und dem Baby, wobei der 35-Jährige das Electric Light Orchestra-Lied ‘Mr. Blue Sky’ zitierte. "Mutter und Baby sind gesund, ihnen geht es gut. Wir sind so dankbar für die Liebe und Ermutigung von unseren Freunden sowie Lieben und ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung, unser…