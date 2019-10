High On Fire-Gitarrist und -Sänger Matt Pike ist unter der Haube: Der Sludger und seine Freundin Alyssa Maucere sind nun Mann und Frau.

Gratulation: Bei High On Fire gibt es Grund zum Feiern! Fronter Matt Pike und seine Freundin Alyssa Maucere haben sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar ließ sich am vergangenen Samstag, den 17. August in der Silver Wedding Chapel im Mandalay Bay Hotel in Las Vegas, Nevada trauen. Fotos von der Hochzeitszeremonie und den Feierlichkeiten könnt ihr euch weiter unten reinziehen. Die neuerliche Gattin des High On Fire-Frontmanns zog auf Instagram im Nachgang Bilanz: "Ich war so kaputt nach der Hochzeit, dass meine Brautjungfer @mrcomfy meinen faulen Hintern runter zum @mandalaybay Events Center schieben musste, damit wir @weedeaterofficial in unseren tollen Weedeater-Bademänteln anschauen können. Ich möchte allen bei…