Der ehemalige Dead Kennedys-Frontmann Jello Biafra soll sich nach einem Schlaganfall auf dem Weg der Besserung befinden.

Das sind doch mal gute Nachrichten: Jello Biafra soll laut Angaben seiner Familie gute Fortschritte auf seinem Genesungsweg machen. Punk-Legende und einstiger Frontmann der Dead Kennedys erlitt erst kürzlich einen Schlaganfall infolge zu hohen Blutdrucks. Der 67-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er sich scheinbar noch befindet. Sein Zustand ist jedoch stabil. Kampfgeist Anne-Marie Anderson, Produzentin des Podcasts ‘Jello Biafra’s Renegade Roundtable’, hat nun ein Update zum Zustand von Biafra über dessen Facebook-Seite veröffentlicht. „Es war eine wirklich schreckliche Woche“, beginnt sie ihre Ausführungen. „Jello macht Fortschritte, aber es liegt noch ein langer Weg der Genesung vor ihm. Geistig…