Für James Hetfield sind konkret zwei Lieder bei Konzerten nicht ganz leicht zu spielen, wie die Metallica-Ikone gesteht.

In steter Regelmäßigkeit plaudern die einzeln Mitglieder von Metallica im Band-eigenen Podcast aus dem Nähkästchen. Kürzlich offenbarte Frontmann und Gitarrist James Hetfield, dass es für ihn zwei Kompositionen gibt, die für ihn "ein wenig schwierig" live zu spielen sind. Im Allgemeinen drehte es sich in der Folge um eine Nachbetrachtung auf die bislang erfolgten Konzerte der "M72 World Tour". Im Training bleiben Dabei offenbarte "Papa Het" sogar, dass inzwischen das Alter ein bestimmender Faktor ist, wenn es darum geht, auf der Bühne zu stehen und abzuliefern. Allerdings kümmern sich die Thrash-Metaller gut um sich selbst, weswegen sie immer noch Jahre…