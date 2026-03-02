Pink Floyd-Ikone Roger Waters versteht es immer noch nicht, dass sein Ozzy Osbourne-Diss nicht okay war.

Wir erinnern uns alle daran, wie wenig Feingefühl Roger Waters gegenüber der Familie des vergangenen Sommer verstorbenen Ozzy Osbourne an den Tag gelegt hat. Jack und Sharon Osbourne haben daraufhin verbal zurückgeschossen und sogar ein launiges T-Shirt aufgelegt. Nun war die Pink Floyd-Legende in der Sendung des britischen Moderator Piers Morgan zu Gast, welcher ihn auf glorreiche Weise gnadenlos zur Rede stellt (siehe Video unten circa ab Minute 37). "Mr. Mitgefühl" Da Rogers Waters bei einem anderem Thema über Mitgefühl spricht, nagelt ihn Morgan darauf fest und fragt, ob der Classic-Rocker bei seinen Äußerungen über Ozzy Mitgefühl gezeigt habe. Zunächst…