Powerwolf: Neue Single ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’

Nach Veröffentlichung von ‘Beast Of Gévaudan’, dem Bonus-Track ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’, der allerdings nur auf dem Zusatzalbum MISSA CANTOREM zu finden sein wird, und ‘Dancing With The Dead’ legen Powerwolf mit ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’ kurz vor Albumveröffentlichung am 16.07.2021 noch mal nach.

Empfehlung der Redaktion Powerwolf: Neue Single ‘Dancing With The Dead’ Power Metal Selbst beim Letzten müsste inzwischen angekommen sein, dass das neue Powerwolf Album CALL OF THE WILD auf dem Weg ist. Nun kommt die zweite Single ‘Dancing With The Dead’ inklusive Musikvideo. Matthew Kiichi Heafy (Trivium), Freund und Fan von Powerwolf, hat eine neue Version des Songs ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’ eingesungen. Diese spannende Version des Tracks knüpft nahtlos an die Klasse des Originals an. Dadurch wird einmal mehr die internationale Schlagkraft von Powerwolf untermauert. Der Song wird auf dem exklusiven Bonusalbum MISSA CANTOREM zu finden sein, das einigen Formaten von CALL OF THE WILD beiliegt.

Eine zugleich spannende und kurzweilige Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von Powerwolf. Matthew Kiichi Heafy zeigt sich begeistert davon. „Es ist eine riesige Ehre, meine Interpretation des Songs ‘Fist By Fist’ aufnehmen zu dürfen. Powerwolf sind schon ewig eine meiner Lieblings-Bands, deswegen ist das ein Privileg höchsten Kalibers.“

Seht hier das neue Video zu ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’



Powerwolf beißen zurück! Schon Wochen vor ihrem neuen Studioalbum CALL OF THE WILD veröffentlichten sie nur in der Juliausgabe des METAL HAMMER das exklusive Album MALLEO METALUM. Dieses enthält acht neue, bisher unveröffentlichte und rare Songs auf CD im Jewelcase!

Für echte Fans des Rudels, Jäger und Sammler – und nur solange der Vorrat reicht! Ihr könnt es jetzt hier bestellen! Die exklusive CD MALLEO METALUM gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2021.