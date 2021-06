Powerwolf: Neue Single ‘Dancing With The Dead’

Nach Veröffentlichung von ‘Beast Of Gévaudan’ und dem Bonus-Track ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’, der allerdings nur auf dem Zusatzalbum MISSA CANTOREM zu finden sein wird, legen Powerwolf noch mal nach. Mit ‘Dancing With The Dead’ wollen die Wölfe nicht nur Allzeit-Fans begeistern, sondern auch Neulinge in ihren Bann ziehen.

Empfehlung der Redaktion Powerwolf veröffentlichen ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ Power Metal Als zweite Single nach Ankündigung des neuen Albums CALL OF THE WILD veröffentlichen Powerwolf ‘Demons Are A Girl's Best Friend’ feat. Alissa White-Gluz. Der Hit-verdächtige Vierminüter zählt bereits jetzt zu den Genre-würdigen Power-Hymnen, die wir nicht anders von der Band kennen. Eingängige Refrains und epische Melodien dominieren den Sound der neuen Single. Schmetternde Riffs und feine Heavy Metal-Hooks unterstreichen den heroischen Charakter, der uns auf dem gesamten Album erwarten wird. Auch ihre visuelle Stärke stellen Powerwolf mit dem cineastischen Musikvideo zu ‘Dancing With The Dead’ nachdrücklich unter Beweis. Das Video mutet wie ein eigener Kurzfilm an und inszeniert einen wilden Tanz mit den Toten.

Powerwolf bleiben zwar ihrem unverkennbaren Stil treu, eröffnen mit CALL OF THE WILD jedoch die bisher energischste und – wie der Titel bereits erahnen lässt – wildeste Ära der Band-Historie. „Neben Neuland wie den keltischen Instrumentierungen in ‘Blood For Blood (Faoladh)’ oder einer waschechten Ballade wie ‘Alive Or Undead’ haben wir all unsere Trademarks nochmal auf ein neues Level gehoben. So wild und so kraftvoll klangen wir bis dato nie. Wir können es kaum erwarten, dieses Biest von einem Album endlich mit euch allen zu teilen“, berichtet Matthew Greywolf.

Seht hier das neue Video zu ‘Dancing With The Dead’

