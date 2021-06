Powerwolf veröffentlichen ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’

Die zweite Single des kommenden Powerwolf-Albums CALL OF THE WILD ist eine überraschende Version der Hitsingle ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ zusammen mit Alissa White-Gluz von Arch Enemy. Die spannende Version des Streaming-Giganten (mehr als 50 Millionen Streams) knüpft nahtlos an dem Erfolg des Originals an und wird die nationale und internationale Heavy Metal-Szene in Brand stecken!

Der Song wird auf dem exklusiven Bonusalbum MISSA CANTOREM zu finden sein. Dieses liegt einigen speziellen Formaten von CALL OF THE WILD bei. Eine Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von Powerwolf. Alissa White-Gluz über die neue Version: „Mir hat es sehr gefallen, 'Demons Are A Girl's Best Friend' einen weiblichen Anstrich zu verpassen und den Text so zu verändern, dass der Song zu einer starken Botschaft des Female Empowerment wird! Danke an Powerwolf, dass sie offen dafür waren, ihren Song von mir auf diese Art und Weise neu konstruieren zu lassen!"

Falk Maria Schlegel über das Video und die Zusammenarbeit mit Alissa White-Gluz: „Es war eine große Freude, bei unserem gemeinsamen Videodreh für ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ zum ersten Mal mit Alissa zusammenzuarbeiten und aufzutreten. Es herrschte sofort eine tolle, energiegeladene Atmosphäre am Set! Alissa ist eine so wunderbare Künstlerin. Die Interaktion mit ihr während des Drehs sowie die gemeinsame Neuinterpretation des Videos war eine großartige Erfahrung.“

Seht hier das neue Video zu ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ ft. Alissa White-Gluz

