Es war uns wieder ein Fest! Zur Nachbetrachtung des METAL HAMMER PARADISE 2025 kommt hier ein launiger Nachbericht mit Fotos sowie das offizielle Aftermovie.

Gemeinsam mit euch durften wir eines der besten Metal-Wochenenden des Jahres 2025 erleben! Ihr habt vor der Maximum Metal Stage, im Baltic Ballroom und in der Riff Alm für so viel Action wie noch nie gesorgt, epische Cello- und Power Metal-Hymnen durch die Küstenluft hallen lassen und dem legendären Bill Byford ein gebührendes Welcome-Back beschert. Das schaffen nur 4.000 Metalheads, die den Weissenhäuser Strand zu ihrem Paradies erklären: It was you that set the spirit free! Grund genug, das auch in Bewegtbild festzuhalten. Viel Spaß mit dem offiziellen METAL HAMMER PARADISE Aftermovie 2025! Wenn man in die Passage des Ferienparks…