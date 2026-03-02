Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Völkerball live in Vöhringen 10.09.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Festival, Vöhringen

Vöhringen

Künstler: Völkerball

Ort: Festival, Vöhringen

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Vöhringen

teilen
mailen
teilen
METAL HAMMER PARADISE 2025: Lautstarkes Familientreffen
Metal Hammer Paradise 2025: Die Leute haben es gefeiert
Es war uns wieder ein Fest! Zur Nachbetrachtung des METAL HAMMER PARADISE 2025 kommt hier ein launiger Nachbericht mit Fotos sowie das offizielle Aftermovie.
Gemeinsam mit euch durften wir eines der besten Metal-Wochenenden des Jahres 2025 erleben! Ihr habt vor der Maximum Metal Stage, im Baltic Ballroom und in der Riff Alm für so viel Action wie noch nie gesorgt, epische Cello- und Power Metal-Hymnen durch die Küstenluft hallen lassen und dem legendären Bill Byford ein gebührendes Welcome-Back beschert. Das schaffen nur 4.000 Metalheads, die den Weissenhäuser Strand zu ihrem Paradies erklären: It was you that set the spirit free! Grund genug, das auch in Bewegtbild festzuhalten. Viel Spaß mit dem offiziellen METAL HAMMER PARADISE Aftermovie 2025! Wenn man in die Passage des Ferienparks…
Weiterlesen
Zur Startseite