Black Sabbath-Schlagzeuger Bill Ward huldigt Mastodon-Trommler Brann Dailor und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Bei seiner eigenen Radioshow für die LA Radio Sessions auf dem amerikanischen Sender 99.1 KLBP-FM, zeigt sich Black Sabbath-Drummer Bill Ward begeistert von Brann Dailors (Mastodon) Schlagzeugfertigkeiten. Einmal darauf angesprochen, erzählt er, wie er von Dailor erfuhr. Durch die Musik kennengelernt Ward erklärt: "Ich lernte Brann erst kennen, indem ich die Musik hörte. Alles an ihm, seine Orchestrierungen, sein Jazz, sein Rock, all diese Teile, die offensichtlich in ihm leben, sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Als ich ‘The Last Baron’ erstmals hörte, war ich total begeistert. Wir haben das Lied schon oft in unserer Radioshow gespielt." Er führt aus: "Ich glaube, so…