Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Uwe Lulis Project, Nunslaughter sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Black Spikes ‘Revana’ Cage Fight ‘Oxygen’ Defiled ‘Obsession’ Elder ‘Capture/Release’ Endseeker ‘Enemies Of Peace’ Europe ‘One On One’ Magefa ‘Legion’ Master Massive ‘Islands And Bells’ Nunslaughter ‘Rotten Messiah’ Obscura ‘The Sun Eater’ Sagenbringer ‘Walpurgisnacht’ (live) Six Feet Under ‘Mister Blood And Guts’ Uwe Lulis Project ‘The Battle’ Wailin Storms ‘The Arsonist’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.