Mit seiner nach ihm benannten Band setzt Neal Morse sein erklärtes Faible für traditionellen Prog Rock der Siebziger konsequent fort

Das komplette Interview-Special mit Neal Morse findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Morse, der Gläubige Neal Morse ist bekennender Christ. In seiner 2003er-Autobiografie ‘Testimony’ und dem gleichnamigen Soloalbum von 2011 hat er ausführlich dazu Stellung bezogen. Bereits 2002 hatte er seine damalige Band Spock’s Beard verlassen, um seinem Glauben noch konsequenter auch in musikalischer Form Ausdruck zu verleihen. Seither hat er sich mehrfach biblischer Themen angenommen, unter anderem 2019 mit dem Rock-Musical JESUS CHRIST THE EXORCIST als gezieltem Gegenentwurf zum seiner…