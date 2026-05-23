Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 15.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Pro-Pain und Confess.

Crown Lands Musikalisch bewegen sich Crown Lands auf APOCALYPSE zwischen klassischen Kompositionen, progressiven Strukturen und ausgeprägtem Retro-Flair. (Hier weiterlesen) Arroganz Der Eröffner schleift blutende Leiber religiöser Fundamentalisten und politischer Extremisten auf verqueren Basslinien eigenwillig-stolpernd über den Asphalt. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle…