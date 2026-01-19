Toggle menu

Wisdom in Chains live in Berlin 20.02.2026

Künstler: Wisdom in Chains

Karte und Anfahrt

Jay und Chloe Weinberg erwarten ein Kind
Ex-Slipknot-Drummer Jay Weinberg am 4. Februar 2024 bei der Verleihung der Grammy Awards
Jay Weinberg und seine Frau erwarten ein Kind. Das Paar verkündete die frohe Botschaft in den Sozialen Medien.
Bei Jay Weinberg ist aktuell viel los. Und das nicht nur karrieretechnisch. Auch privat gibt es gute Nachrichten: Der Ex-Slipknot Schlagzeuger, der aktuell bei Suicidal Tendencies trommelt, verkünde die Schwangerschaft seiner Frau Chloe. Metal-Nachwuchs Am 26. November veröffentlichten Jay und Chloe Weinberg einen geteilten Beitrag auf Instagram. Dabei handelt es sich um ein Selfie, auf dem beide in die Kamera strahlen. In der Hand halten sie ein Ultraschallbild. In der Bildunterschrift heißt es: „Nun beginnen wir unser spannendstes Abenteuer bisher.“   Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an   Ein Beitrag geteilt von Jay Weinberg (@jayweinberg) Das Paar verlobte sich…
