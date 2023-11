Bei Iron Maiden ist alles, was sie auf der Bühne musikalisch machen, zu hundert Prozent echt, wie Bruce Dickinson aktuell unterstreicht.

Iron Maiden sind durch und durch oldschool. Das verdeutlichte Frontmann Bruce Dickinson kürzlich im Interview beim australischen Radiosender Triple M. So kommt es für die britischen Heavy Metal-Veteranen nicht in Frage, Backingtracks zu verwenden, um gesangliche Defizite auszubügeln. Darüber hinaus stimmt das Sextett auch seine Saiteninstrumente nicht herunter, damit der alternde Sänger bestimmte Tonhöhen nicht mehr erreichen muss. Echt von alter Schule Die eigentliche Frage an Dickinson war allerdings eine andere und ziemlich undurchdacht. So wollte der Moderator wissen, wie es Iron Maiden hinbekommen haben, so viele Lieder vom aktuellen Album SENJUTSU in ihre aktuelle Setlist (der Tournee unter anderem…