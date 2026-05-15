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Wonk Unit live in Bamberg 03.08.2026

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Künstler: Wonk Unit

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Iron Maiden nehmen nicht an Hall Of Fame-Zeremonie teil
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Iron Maiden freuen sich zwar über die Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame, werden jedoch ihre Tourneeverpflichtungen erfüllen.
Kürzlich gab es die freudige Nachricht, dass Iron Maiden endlich in die Rock & Roll Hall Of Fame einziehen werden. So wie die aktuelle Lage der Dinge ist, werden die britischen Heavy Metal-Veteranen jedoch nicht in Fleisch und Blut an der Einführungszeremonie am 14. November 2026 im Peacock Theater in Los Angeles teilnehmen können. Das Sextett befindet sich im November nämlich auf Tournee durch Australien und Neuseeland, wie Manager Rod Smallwood mitteilte. In einer E-Mail an das Branchen-Magazin Billboard bestätigte der Strippenzieher, dass die Eisernen Jungfrauen ihre Live-Verpflichtungen zu erfüllen gedenken. "Wie die meisten Beobachter bereits bemerkt haben, wird die Band…
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