Die Dino Metal-Band Heavysaurus reagiert in einem Instagram-Post auf den Vorwurf, ihre Musik sei gewaltverherrlichend und satanistisch.

Es ist eine Geschichte, älter als der Heavy Metal selbst: Schon The Beatles wurden Satanismus und Blasphemie vorgeworfen. Nun gerieten Heavysaurus in das Visier der berüchtigten Metal-Kritikerin Christa Jenal, die in den Neunzigern auch schon Cannibal Corpse Probleme machte. In einem Statement auf Instagram wehrt sich die Dino Metal-Band gegen die Kritik. Der Rattenfänger von Hameln In einem Leserbrief an die Saarbrücker Zeitung, die in einem Artikel über Heavysaurus berichtete, beschwerten sich Christa Jenal und ihr Mann Peter zunächst: "Der Rattenfänger von Hameln trägt heute ein Dinosaurierkostüm und spielt Heavy Metal statt Flöte. Und das für ein erklärtes Zielpublikum von drei…