Erneut muss die polnische Extreme Metal-Band Behemoth ein Konzert absagen, weil religiöse Fanatiker gegen den Auftritt protestieren.

Nach der Konzertabsage in der Türkei folgt nun der nächste Rückschlag für Behemoth: Die im Rahmen ihrer „Chant Of The Eastern Lands“-Tour geplanten Shows in Indien, Bengaluru, wurden ebenfalls gecancelt. Dahinter stehen wie bereits bei den zuvor ins Wasser gefallenen Gigs religiöse Eiferer. Die nächste Show fällt flach Bereits kurz nach Bekanntgabe der Absage meldeten sich Behemoth in einem Statement in den Sozialen Medien zu Wort. Darin heißt es: „In den letzten Wochen haben wir und unser Team zahlreiche glaubwürdige Drohungen von christlichen Gruppen erhalten, die Druck auf die Behörden und den Veranstalter ausüben, um das Konzert zu verhindern. Diese…