Exklusives Video-Feature: Adrian Smith blättert durch den Iron Maiden-Bildband ‘Infinite Dreams’.

Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band. Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr in der Novemberausgabe des METAL HAMMER. Hier könnt ihr uns beim Gespräch mit Adrian Smith direkt über die Schulter gucken! Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum Of The Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käuferinnen und Käufern verlost vinoSCOUT 2 Tickets für das Iron Maiden-Konzert 2026…