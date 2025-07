Die große Jubiläumssause von den Scorpions wird aufgezeichnet und später dieses Jahr als Live-Album veröffentlicht.

Die Scorpions feiern dieses Jahr ihr 60. Band-Jubiläum und schmeißen dafür eine Liveparty. Zu den geladenen Gästen gehören Bülent Ceylan, Alice Cooper und Judas Priest. Das Ganze findet unter dem Motto „Coming Home“ in der Heinz von Heiden Arena in Hannover statt. Die Tickets waren schon nach kurzer Zeit vergriffen. Damit Fans auf der ganzen Welt das Konzert nachempfinden können, soll es aufgezeichnet und am 14. November 2025 als Album veröffentlicht werden. COMING HOME LIVE soll die „größten Hits der Band und viele musikalische Überraschungen“ enthalten und kann schon jetzt vorbestellt werden. Ein wahrgewordener Traum „Die Scorpions sind eine Band,…