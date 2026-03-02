Toggle menu

Zebrahead live in Münster 09.12.2026

Künstler: Zebrahead

Die 500 besten Metal-Alben (3): Dio HOLY DIVER
Dio wird bis heute für seine Ausnahmestimme bewundert. Mit HOLY DIVER hat er ein Album für die Ewigkeit geschaffen.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:  Platz 3: HOLY DIVER von Dio (1983)  Ronald James Padavona, den alle Welt unter dem Namen Ronnie James Dio kennt, zählt zu den größten und meistverehrten Metal-Helden. Der im Jahr 1942 geborene und 2010 an Magenkrebs gestorbene US-Amerikaner wird bis heute für seine Ausnahmestimme, aber auch seine fantasiereichen Song-Texte bewundert und gilt darüber hinaus als derjenige, der durch die permanente Verwendung auf Konzerten das Genre-typische „Devil horns“-/„Mano cornuta“-Handzeichen in der Szene…
