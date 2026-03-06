Der Tod ihres Sängers Bon Scott macht AC/DC mit diesem Album unsterblich, obwohl er daran nicht mehr beteiligt ist.

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 15: AC/DC BACK IN BLACK (1980) Ein Titel wie die Inschrift eines Grabsteins: BACK IN BLACK. Dieses Album ist ein Unikat, ein Juwel, eine einmalige, wenn auch traurige Fügung des Schicksals. Schlichtes Layout, alles in Schwarz, simpel, effektiv. Bedeutet auch: Knapp 42 Minuten trockener, zackiger und energiegeladener Hard Rock, das erste Album nach dem großen Erfolg von HIGHWAY TO HELL (1979) und dem traurigen Tod des charismatischen…