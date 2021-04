Korn: „KORN: MONUMENTAL“ am 24.04.

Korn laden Fans auf aller Welt ein, am 24. April an einem Streaming-Event teilzuhaben, das die Band aus dem „Stranger Things: The Drive-Into Experience“ in Los Angeles live in die ganze Welt überträgt. Los geht es an besagtem Samstag ab 22 Uhr deutscher Zeit, Tickets sind im VVK unter www.KornLive.com erhältlich. Man kann außerdem Bundles und V.I.P.-Erlebnisse erwerben, darunter exklusives Merchandise, signierte Poster in limitierter Auflage und ein virtuelles Meet & Greet mit der Band. „Korn: Monumental“ wird im Anschluss an die Live-Übertragung für 72 Stunden als Stream verfügbar sein.

Da die Band aufgrund der COVID-19-Pandemie mit ihrem letzten Album THE NOTHING nicht auf große Tour gehen konnten, werden bei dem Livestream ausgewählte Tracks des Albums ihre Live-Premiere feiern. Daneben verspricht die Band selten gespielte Tracks und Klassiker aus ihrem Katalog. Korn-Sänger Jonathan Davis kommentiert: „Wir hoffen, dass ihr mit uns an diesem Erlebnis teilhabt. Auch wenn es das echte Live-Erlebnis nicht ersetzen kann, wollen wir euch trotzdem großartige Musik und eine unterhaltsame Show bieten.“

Seht hier den Trailer zu „Korn: Monumental“: