Swing-Cover zu Korns ‘Freak On a Leash’

Foto: Screenshot via YouTube, Robyn Adele Anderson. All rights reserved.

Mit ‘Freak On A Leash’ veröffentlichten Korn 1999 die fünfte Singleauskopplung ihres dritten Studioalbums FOLLOW THE LEADER. Der Klassiker der New Metaller wurde nun von Robyn Adele Anderson zu einem Swing-Cover umgebaut.

Die New Yorker Jazz-Sängerin ist in den USA keine Unbekannte, wenn es darum geht, aktuelle oder populäre Songs in ein anderes Genre zu verpacken. So veröffentlichte Anderson bereits unter anderem ein System Of A Down-Cover von ‚Chop Suey‘.

Seht hier das Cover zu Korns ‘Freak On a Leash’: