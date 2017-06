Korn: Videoclip zu ‘Black Is The Soul’ veröffentlicht

Foto: Screenshot via YouTube, Warner. All rights reserved.

Das offizielle Video zu Korns ‘Black Is The Soul’ kann nun begutachtet werden! Der Song stammt vom aktuellen Album THE SERENITY OF SUFFERING und handelt davon, vom rechten Weg abzukommen. “Das Video stellt dar, wie man versucht mit den gegensätzlichen Gefühlen umzugehen”, erklärt Sänger Jonathan Davis.

Geschrieben wurde ‘Black Is The Soul’ am Geburtstag der Mutter von Gitarrist Brian “Head” Welch, der dahingehend äußerte: “Der Arbeitstitel des Stücks war ‘Mary Ellen Thrash’, da meine Mutter Mary Ellen heißt, und wurde dann in ‘Black Is The Soul’ umbenannt, was ich ein bisschen unheimlich finde, nachdem es zuerst nach meiner Mutter benannt war.”

Dennoch liegt Welch dieses Lied auch inhaltlich sehr am Herzen: “Jonathan schrieb es als eines der ersten Stücke für THE SERENITY OF SUFFERING. Ich liebe die Textzeile ,Black is the soul that’s led astray‘, denn das haben wir alle schon mal durchgemacht – wir alle waren schon mal irregeleitet, was einem nicht guttut.”

Seht hier das Video zu ‘Black Is The Soul’: