Was aktuell in Israel und dem Gazastreifen passiert, berührt sicher jeden Menschen -- so auch Mille Petrozza. Der Kreator-Frontmann sollte im ‘Scars And Guitars’-Podcast seine Eindrücke über die Ereignisse schildern. Hierbei zeigte sich der 55-Jährige erschüttert, dass sich die Menschheit auf geistiger Ebene noch nicht so weit entwickelt hat, dass Kriege der Vergangenheit angehören. "In erster Linie würde ich mir wünschen, dass die Menschheit zu diesem Zeitpunkt auf einem anderen Level wäre, auf dem Krieg keine Option ist", stellt Mille Petrozza klar. "Das ist im Grunde alles, was ich dazu sagen kann. Denn es gibt immer unterschiedliche Ansichten zu Dingen.…