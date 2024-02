L.B. Steel: Der schmale Grat

auch interessant

Das komplette Special über L.B. Steel findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

„Was Hörspiele angeht, habe ich mich natürlich schon immer für den technischen Teil interessiert – aus der Ecke komme ich eben“, so Nils Berger. „Aber ich finde Rätsel auch einfach total spannend. Bei ‘Die drei ???’ frage ich mich zum Beispiel immer, wie die Macher darauf kommen. Wie denken die sich sowas aus?“ Und bei dieser Frage kommt sein bester Freund ins Spiel. Henning Heup ist, was Storytelling betrifft, im wahrsten Sinne des Wortes kein unbeschriebenes Blatt.

Für die Soap ‘Alles was zählt’ schrieb der Mittvierziger satte 900 Episoden. Und wo gibt es krassere Plot-Twists als im Nachmittagsprogramm von RTL? Aber auch Episoden von Krimiserien wie ‘SOKO Köln’ entstammen Hennings Schöpfergeist. „Das war echt spannend, seine Welt zu betreten. Klar erzählt mir mein bester Freund, wie er so arbeitet. Aber es ist wie bei den eigenen Kindern“, lacht Nils. „Können sie wirklich was, oder habe ich sie nur lieb?“ Also nahm Henning Nils an die Hand und führte ihn durch die Welt des Autorendaseins.

Kniffe, Gags und Kunstgriffe

Mehrere Stunden telefonieren die beiden am Tag und versuchen, ausgefuchste Kniffe, Gags und Kunstgriffe zu einem metallischen Abenteuer zusammenzuschustern. Und haben dabei eine verdammt gute Zeit. Hennings Kinder mussten ihren Vater schon öfter fragen, warum er am Telefon denn immer so laut lacht. Und Nils war schließlich schwer beeindruckt von dem, was sein Kumpel draufhat: „Ich wusste schließlich, was ich ihm gegeben habe. Ich habe etwas geschrieben, schick ihm das und denke mir: ‚Alter, das ist ein Kübel Gold!‘, und dann sehe ich, was er noch daraus machen kann!“

An dieser Stelle fällt ihm sein Kreativpartner beschwichtigend ins Wort. „Ach, beim Autorsein ist es ja auch ganz viel Handwerk! Das ist, wie wenn man einem Gitarristen sagt, wie gut er die Licks spielt. Die Technik kann man üben – das ist einfach Fleißarbeit. Aber die Ideen zu haben, das ist, worauf es ankommt. Und dass man am Ende, wie bei einem guten Zaubertrick, die Zutaten nicht mehr erkennt.“

„Beim Humor macht man sich nackt“

Viel schwieriger, als sich eine gute Knobel-Story auszudenken, ist am Ende ohnehin der Humor. Dass man laut lacht und nicht peinlich berührt in den Äther starrt, ist der größte Trick von allen. „Beim Humor macht man sich nackt“, gibt der Hauptschreiberling zu. „Die Story funktioniert schon. Aber jemanden zum Lachen zu bringen, ist das größte Geschenk!“

Das komplette Interview mit den beiden L.B. Steel-Köpfen findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.