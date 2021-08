Lacuna Coil: Das Tourleben hält sie zusammen

Lacuna Coil-Frontfrau Cristina Scabbia beim 'The Voice Of Italy'-Finale 2018 in Mailand

Cristina Scabbia, Sängerin der italienischen Symphonic Metal-Band Lacuna Coil, erzählt Alicia Atout, dass ihr, so wie wahrscheinlich vielen Kollegen der Musikbranche, das Tourleben unglaublich fehlt. Während der Pandemie verbringt Scabbia ihre Zeit am liebsten mit Essen – Pizza, Pasta und Kartoffeln zählen für sie zu den ultimativen Favoriten. Nachdem sie inzwischen die verschiedensten Varianten durchhat, Pizzateig zuzubereiten, drängt es sie, Gerichte auch mal wieder auswärts zu genießen. Doch das ist selbstverständlich nicht der hauptsächliche Grund, der sie das Tourleben vermissen lässt.

Empfehlung der Redaktion Lacuna Coil: Wir wollen unser Leben zurück Gothic Metal Wie uns allen fehlt auch Cristina Scabbia der Trubel und unter Menschen zu sein. Die Lacuna Coil-Sängerin blickt frustriert in die Zukunft. „Ich vermisse einfach das Reisen. Denn das Reisen beinhaltet alles – Fans treffen, Shows spielen, neue Kulturen entdecken, neue Leute treffen. Und das ist es, was Lacuna Coil bis jetzt am Leben erhalten hat, denn wir schreiben über Lebenserfahrungen. Und wenn man im Leben keine Erfahrungen macht, woher nimmt man dann die Inspiration? Ich meine, es ist nicht dasselbe für mich, zu Hause zu bleiben. Auch wenn ich Bücher lese oder Filme sehe, es ist nicht dasselbe wie das echte Leben. Das ist es, was ich am meisten vermisse – menschliche Berührung, menschlichen Kontakt, Gespräche mit Menschen. Sie müssen nicht tiefgründig sein. Ich brauche nur diesen Energieaustausch, der nur stattfindet, wenn man unter Menschen kommt.“

Zukunft ungewiss – auch für Lacuna Coil

Empfehlung der Redaktion Keine Musik: Lacuna Coil still während Livestream Lacuna Coil haben jüngst ein Konzert live gestreamt und dabei keinen einzigen Ton Musik gespielt. Damit wollten die Italiener auf etwas aufmerksam machen. Bereits im Februar bekundete die Musikerin ihre tiefe Trauer über die ungewisse Zukunft der Musikspielstätten. Lacuna Coil nahmen an einer Initiative mit dem Titel „L’Ultimo Concerto?“ (letztes Konzert) teil, um darauf hinzuweisen. Anstelle von Live-Auftritten im Rahmen eines kostenlosen, virtuellen Streams am 27. Februar wurde jeder der rund 130 italienischen Künstler dabei gefilmt, wie er an einem anderen Veranstaltungsort die Bühne betrat und dann schweigend dastand, um so an die einjährige Schließung der ersten italienischen Veranstaltungsorte zu erinnern.

Später, am 25. Juni 2021, veröffentlichte die Band ihr aktuelles Live-Album LIVE FROM THE APOCALYPSE, das während eines Livestream-Events aufgenommen wurde und auf dem das gesamte letzte Album BLACK ANIMA (2020) gespielt wird.

