Slipknot-Drummer Jay Weinberg äußert sich öffentlich über seine Erinnerungen an die Zeit, in der er für die Band getrommelt hat.

Der langjährige Schlagzeuger von Slipknot, Jay Weinberg, wurde überraschend im November aus der Band geworfen. Und obwohl die Trennung für ihn überraschend kam, herrscht offenbar kein böses Blut zwischen den beiden Parteien. Nun äußert sich der Musiker selbst und erklärt, warum er seine Zeit bei Slipknot auf keinen Fall missen wollen würde. Schöne Erinnerungen Am 10. Dezember teilte Jay Weinberg ein Foto in den Sozialen Medien, das seine Masken zeigt, die er bei Slipknot getragen hat. Dazu schrieb er die folgenden Zeilen: „Seit 19 Jahren drehten sich meine Ziele in Musik und Kunst immer darum, mich vorwärts zu bewegen. Es…