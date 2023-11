Mann geht bei Lamb Of God-Kreuzfahrt über Bord

Bei der ‘Headbangers Boat’-Kreuzfahrt wird eine Person vermisst. So ist am Morgen des vergangenen Freitags, den 3. November, ein Mann über Bord gegangen. Das Schiff Norwegian Pearl fuhr zu jenem Zeitpunkt in der Nähe der Bahamas zurück nach Miami. Bei der Seereise traten zahlreiche Metal-Bands wie Lamb Of God, Mastodon, Testament, Gwar, Municipal Waste, Shadows Fall, Lacuna Coil oder Gatecreeper auf.

Tragischer Vorfall

Wie das Online-Magazin Cruise Hive berichtet, hat man schnell eine Suche nach dem 41-jährigen Passagier in die Wege geleitet. Selbige dauerte neun Stunden an, dann sah sich der Kapitän der Norwegian Pearl gezwungen, die Rettungsmission abzubrechen, und ließ den Ozeanriesen zurück nach Miami schippern. Bei der Suche nach dem über Bord gegangenen Mann, den man zuletzt zwanzig Meilen östlich der kleinen Insel Cay Sal zwischen Florida und Kuba gesehen hat, halfen auch die US-Küstenwache sowie die Royal Bahamas Defense Force mit.

Des Weiteren gab das Schifffahrtsunternehmen Norwegian Cruise Line ein Statement heraus. „Am frühen Morgen des 3. November 2023 wurde die Norwegian Pearl darüber informiert, dass ein 41-jähriger männlicher Gast über Bord gegangen ist, während das Schiff in der Nähe der Bahamas nach Miami gefahren ist“, heißt es da. „Die Behörden wurden benachrichtigt, und die Such- und Rettungsmission der US-Küstenwache ist angelaufen“, schrieb man zu diesem Zeitpunkt noch. Lamb Of God meldeten sich ebenfalls zu Wort: „Wir sind zutiefst traurig, nachdem wir gehört haben, dass ein Mitglied unserer Gemeinschaft an einem tragischen Vorfall beteiligt war. Seiner Familie und seinen Lieben schicken wir Liebe und Licht.“

