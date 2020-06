Lamb Of God: Nervende Wartezeit

In einem aktuellen Interview mit dem finnischen KaaosTV wurde Lamb Of God-Schlagzeuger Art Cruz gefragt, ob er es für möglich hält, dass Metal-Konzerte wieder stattfinden können, bevor ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt wurde. Der Drummer zeigte sich zweifelnd. „Das wäre vermutlich eine schwierige Sache. Ich bin mir sicher, alle wollen endlich wieder raus und auf Konzerte gehen.

Aber letztlich gibt es sehr viele Leute, die nervös sind, und das ist ja auch okay – das Ganze ist schließlich sehr real. Die Menschheit befindet sich aktuell in einem Szenario, das alle verängstigt. Doch das Schöne in der Metal-Szene ist der Zusammenhalt, egal, was passiert. Man denkt beispielsweise nicht darüber nach, wenn ein besoffener, verschwitzter Typ sein Bier umschmeißt oder sonst etwas macht.

„Die Sicherheit ist wichtig“

Alles ist egal. Und genau solche Momente machen Metal-Shows zu etwas Großartigem, wie ich finde. Selbst wenn die Regeln gelockert werden würden, würde es eine Weile dauern, bis alles wieder so wird wie früher. Masken könnten für eine Zeit lang im Trend bleiben.“ Dem Lamb Of God-Schlagzeuger giert es, wie auch sonst nahezu allen Musikern und Bands danach, endlich wieder auf die Bühne zu gehen.