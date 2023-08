Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich kann den anhaltenden Erfolg der Band trotz über 40 Jahren Karriere noch immer nicht fassen.

Metallica sind eine der erfolgreichsten Metal-Bands überhaupt, und das schon seit Langem. Trotzdem kann Gründungsmitglied und Schlagzeuger Lars Ulrich der Erfolg der Thrasher kaum fassen. Das erklärt er in einem neuen Radio-Interview mit Q104.3 New York. Für immer Anfänger Ulrich sagt: „Es ist total surreal… Nach 42 Jahren ist das wirklich verrückt. Ich habe das schon tausend Mal gesagt und Leute, die das hier sehen, werden schon genervt sein, wenn ich das jetzt noch mal sage, aber es fühlt sich noch immer so an, als würden wir gerade erst anfangen. Es fühlt sich noch immer so an, als müssten wir…