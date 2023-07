‘Legend Of Wacken’: Die Welt in der Provinz

Empfehlung der Redaktion Wacken: Serie mit Charly Hübner Heavy Metal Der von unter anderem ‘Polizeiruf 110’ bekannte Schauspieler Charly Hübner engagiert sich umfassend für die Umsetzung einer Serie über Wacken. Mit ‘Legend Of Wacken’ bekommen alle Ungeduldigen seit dem 7. Juli in sechs Folgen die Entstehungsgeschichte ihres Sehnsuchtsorts auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. In der Serie werden zwei Phasen der Wacken-Schöpfer gezeigt: Die prägenden Teenager-Jahre und Gründungszeiten des Festivals sowie das Hier und Jetzt, in welchem das 1.840 Einwohner-Dorf bereits ein Wallfahrtsort für unzählige Metalheads weltweit ist.

Regisseur Lars Jessen hält im persönlichen Gespräch vor Ort fest: „In Wacken walten neben unternehmerischen Grundtugenden hohe soziale Intelligenz und kommunikative Kompetenz. Deswegen enthält die Geschichte, die wir erzählen, starke Aspekte einer positiven Utopie. Die Gäste kommen aus hundert Nationen zu einem der friedlichsten Orte, an denen ich je war! Das Wacken Open Air entfaltet eine Form von Freiheit, welche die Freiheit des und der anderen miteinschließt!“

Detailverliebt

An jenem sonnigen, spätsommerlichen Tag erreichen wir den Drehort trotz Unfähigkeit der Deutschen Bahn aufgrund des Shuttle-Services noch pünktlich (danke an Florida Film an dieser Stelle). Vorbei ziehen die unberührten Landschaften Schleswig-Holsteins, welche die Entscheidung, in der Großstadt zu wohnen, immer wieder anzweifeln lassen. Gedreht wird mit Regisseur Jessen heute in Luhnstedt (30 Kilometer vom Holy Ground entfernt) und nicht in Wacken selbst.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert Wacken Open Air 2023: Alle Infos zum Festival Heavy Metal Das Wacken Open Air findet auch 2023 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. Dies hat einen Grund, den uns Produzentin Anne Solá Ferrer erklärt: „Wir mussten erst mal lange nach einem alten Supermarkt suchen, welcher dem damaligen aus den Achtzigern und Neunzigern ähnlich sieht. Denn mit dem Erfolg des Festivals ist das Dorf Wacken natürlich gewachsen und hat heute ein etwas anderes Aussehen. Wir mussten uns das Dorf somit aus mehreren anderen norddeutschen Gemeinden zusammenflicken.“ Für den in Kiel geborenen Regisseur ist das Ganze eine Ehre: „Im Wacken-Mythos finde ich die zentralen Eckpfeiler meiner Arbeit: Herkunft und Heimat, Identität und Integrität, Scheitern und Chance.

„Das nennt man Effizienz.“

Wenn man wie ich in einem Dorf in der norddeutschen Tiefebene aufwächst, will man so schnell wie möglich dort weg. Aber kaum ist man weg, vermisst man es. Thomas Jensen und Holger Hübner war die Welt offenbar zu weit weg, also holten sie diese zu sich nach Hause. Das nennt man Effizienz.“ Aus dem Supermarkt einer größeren Kette wird kurzerhand der Familienbetrieb Jensen gemacht. Die Eltern von Gründer Thomas Jensen besaßen damals die heute bekannte Anlaufstelle für Speis und Trank in Wacken.

