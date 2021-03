Lemmy Kilmister: Das passierte mit seiner Asche

Keiner verkörperte den Geist des Rock’n’Roll so sehr wie Lemmy Kilmister. Das galt für sein Leben und gilt nun auch für seine Überreste. So gab es zwei Meldungen, nach denen die Asche des Motörhead-Frontmanns in Patronenhülsen umgefüllt und an ein paar seiner engsten Freunde geschickt wurde, darunter Riki Rachtman, der Moderator von ‘Headbanger’s Ball’.

Zu Tränen gerührt

Dieser twitterte kürzlich ein Foto von der Patronenhülse, die er jüngst bekam (siehe unten). Dazu schrieb Rachtman: „Vor seinem Tod bat Lemmy darum, dass seine Asche in ein paar Patronen gesteckt und an seine engsten Freunde ausgehändigt wird. Heute habe ich eine Patrone erhalten. Und es hat mir buchstäblich die Tränen in die Augen getrieben. Danke, Motörhead.“ Bereits Anfang 2020 teilte der sich im Ruhestand befindende Tennisprofi Pat Cash ein Foto in den sozialen Medien (siehe weiter unten). Darauf zu sehen ist die Patronenhülse, die Ugly Kid Joe-Sänger Whitefield Crane zugeschickt bekam. Crane zeigte Pat Cash sein Geschenk beim Abendessen an der Lemmy-Bar in The Rainbow.

Ian Fraser Kilmister, wie Lemmy mit bürgerlichem Namen hieß, hatte Krebs im Kopf- und Nackenbereich sowie an der Prostata. Er starb am 28. Dezember 2015, vier Tage nach seinem 70. Geburtstag. Der im britischen Stoke-on-Trent geborene Bassist wurde Anfang 2016 beerdigt. Diverse Kollegen aus der Rock- und Metal-Szene haben dabei Grabreden gehalten, darunter Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana), Rob Halford (Judas Priest) und Slash (Guns N’ Roses). Schlagzeuger Mikkey Dee stieg nach dem Ende von Motörhead bei den Scorpions ein, und Gitarrist Phil Campbell gründete mit Phil Campbell And The Bastard Sons seine eigene Band.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU — Rev. Riki Rachtman (@RikiRachtman) March 22, 2021