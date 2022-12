Imperium Dekadenz, Steel Panther, Unantastbar, Memoriam, Avatar und einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Am 13. Januar veröffentlichen die deutschen Doomer Ahab ihr fünftes Studioalbum THE CORAL TOMBS. ‘Colossus Of The Liquid Graves’ ist der zweite beeindruckende Appetitmacher daraus. Als dritte und letzte Vorab-Single ihres am 13. Januar erscheinenden Albums RITUAL OF ASH veröffentlichen Ashen ‘Cursed Rebirth’. Die düsteren, wahnwitzigen Heavy Metal’n‘Roll-Visionäre Avatar — Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin, sowie Schlagzeuger John Alfredsson — veröffentlichen einen weiteren Song aus ihrem kommenden Opus magnum, dem neunten Album DANCE DEVIL DANCE, das…