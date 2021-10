„Lied vom Tod“: Musikexpress startet neuen Podcast

Am 26. Juli 2021 startete die neue Twitch-Musiksendung „Rock Your Monday“ von Amazon Music. Heute erscheint die zweite Episode.

Unter der Moderation von Beyond The Black-Sängerin Jennifer Haben und Tom Küppers, "The Wacken Radio Hour"- und "Full Metal Gaming"-Sprecher sowie METAL HAMMER-Autor, ruft Amazon Music "Rock Your Monday" ins Leben. Auf dem Twitch-Kanal von Amazon Music geht die Sendung einmal im Monat um 19:00 Uhr live. Unterhaltsam widmen sich die Moderatoren den wichtigsten Geschehnissen der Rock- und Metal-Welt. Aktuelle Nachrichten und Veröffentlichungen, sowie der Klatsch und Tratsch der Szene werden in den Interviews diskutiert. In der Pilotfolge, die Ende Juli erschien, war Falk Maria Schlegel von Powerwolf zu Gast, die kurz vorher ihr neuestes Album CALL OF THE WILD veröffentlicht…