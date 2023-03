Linkin Park präsentieren weiteren unveröffentlichten Song

Foto: James Minchin III. All rights reserved.

Mike Shinoda, Sänger und Fronter der Nu Metal-Legende Linkin Park, hat bereits letztes Jahr neuer Musik eine Absage erteilt. Dennoch gibt es in diesen Wochen Grund zur Freude für alle Fans der Amerikaner: Zum zwanzigsten Jubiläum ihres zweiten Studioalbums METEORA wird es zum 7. April eine Neuauflage der Kultplatte geben. Darauf sind auch einige bisher nicht veröffentlichte Songs aus dieser Ära der Band zu finden.

Empfehlung der Redaktion Linkin Park bringen unveröffentlichten METEORA-Song raus Nu Metal Linkin Park werden in Kürze ein bislang unveröffentlichtes Überbleibsel aus den Sessions zu ihrem Zweitwerk METEORA rausbringen. Bereits Anfang Februar sorgte die Veröffentlichung der Single ‘Lost’ für großes Aufsehen. Ein Track, der es im Jahr 2003 nicht auf METEORA geschafft hatte, durfte zwanzig Jahre später die internationalen Charts aufmischen. Darin zu hören ist auch die Stimme des im Juli 2017 verstorbenen Linkin Park-Sängers Chester Bennington. Am Wochenende präsentierten die Nu-Metaller nun ein weiteres bisher ungehörtes Stück der Öffentlichkeit. ‘Fighting Myself’ kommt ähnlich wie ‘Lost’ mit einem animierten Musikvideo im Manga-Style daher.

Jubiläumsausgabe von METEORA kommt mit vielen Raritäten

Nachdem Rapper und Sprachrohr der Band Mike Shinoda letztes Jahr des Öfteren betonte, dass es weder neue Musik noch Konzerte oder einen neuen Sänger für Linkin Park geben wird, ist die Überraschung über die unveröffentlichten Songs umso größer. Weiteres Material wird uns Anfang April ins Haus stehen. Die METEORA-Jubiläumsboxen erscheinen in verschiedenen Ausführungen, auf welchen sowohl das Originalalbum, Live-Versionen, Raritäten als auch visuelles Behind The Scenes-Material zu finden sind.

Empfehlung der Redaktion 5. Todestag von Chester Bennington: Ein Rückblick Alternative Rock, Nu Metal Wir gedenken Linkin Park-, Dead By Sunrise-, Stone Temple Pilots- und Grey Daze-Frontmann Chester Bennington, der sich heute vor fünf Jahren das Leben nahm. METEORA markierte den Durchbruch der aus Agoura Hills stammenden Kalifornier. Das mehrfach in über 15 Ländern mit Multi-Platin, Platin und Gold ausgezeichnete Zweitwerk beherbergt unter anderen die Linkin Park Hits ‘Somewhere I Belong’, ‘Breaking The Habit’, ‘Numb’ und ‘Faint’.

Zuletzt trat das Quintett auf dem Gedenkkonzert zu Ehren ihres verstorbenen Hauptsängers Chester Bennington im Jahr 2017 auf. Dieser hatte sich kurz zuvor im Juli das Leben genommen.

