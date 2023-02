Linkin Park bringen unveröffentlichten METEORA-Song raus

Linkin Park feiern dieses Jahr das 20. Jubiläum ihres zweiten Studiowerks. METEORA kam am 25. März 2003 auf die Märkte dieser Welt. Zu diesem Anlass veröffentlichen die einstigen Nu-Metaller einen bislang unbekannten Song namens ‘Lost’ aus den Aufnahme-Session zu jenem Album. „‘Lost’, ein neuer, nie zuvor gehörter Track aus den METEORA-Archiven erscheint am Freitag, den 10. Februar“, schreibt die Band in den Sozialen Medien.

Nur ein Zuckerl

Ein kleiner Ausschnitt von ‘Lost’ (vermutlich aus dem Refrain des Lieds) ist unten zu hören. Rapper, Sänger und Multiinstrumentlist Mike Shinoda sprach in einem Twitch-Livestream über die Auskopplung: „Die einzige Linkin Park-Neuigkeit, die ich für euch habe, ist diese: Ja wir reden alle paar Wochen miteinander. Ich spreche mit den Jungs oder zumindest ein paar von ihnen. Und wir haben keine Tourneen, keine Musik, keine Alben in der Pipeline. Lasst mich das einfach so sagen. Behaltet im Hinterkopf, dass das nicht passiert.

Mehr sage ich für den Moment nicht. Aber ich sage das, weil, immer wenn die Band irgendetwas sagt oder macht, jeder sofort versucht, den Hype zu starten. Und wir entgegnen dann immer: ‚Nein, nein, nein, nein. Fangt keinen Hype an.‘ Ihr werdet euch nur selbst enttäuschen. Macht das nicht.“ Zum letzten Mal traten Linkin Park gemeinsam im Oktober 2017 auf. Dabei handelte es sich um ein Tribute-Konzert mit zahlreichen anderen Künstlern von unter anderem Blink-182, Korn, Avenged Sevenfold, System Of A Down und Bush zu Ehren ihres Frontmanns Chester Bennington, der sich im Juli 2017 das Leben genommen hatte.

