Lord Of The Lost: Die letzten Meter vor dem ESC

Lord Of The Lost nach dem Gewinn des deutschen ESC-Vorentscheids am 3. März 2023

Bei den Fans des Eurovision Song Contest (ESC) dürfte sich nun langsam ein leichtes Kribbeln einstellen. Denn es dauert inzwischen nurmehr einen Tag, bis die deutschen Vertreter Lord Of The Lost (LOTL) beim Finale am 13. Mai 2023 in Liverpool ihr Bestes geben werden. Das ist mehr als Grund genug dafür, um uns noch einmal ein wenig auf das Ereignis am morgigen Abend einzustimmen.

So haben Lord Of The Lost eine weitere Information zum Ablauf der ESC-Show herausgegeben. Wie mittlerweile festgelegt wurde, haben die Hamburger die Startnummer 21 abbekommen. Die Übertragung in der ARD startet um 21 Uhr. Das heißt, wenn man für jeden Kandidaten fünf Minuten inklusive Vorstellungsvideo, Auftritt und Geplänkel einplant, kommt man auf 12 Teilnehmer pro Stunde. Wer also nicht von Anfang an mitschauen, sondern direkt zu LOTL einschalten will, kann grob geschätzt ungefähr ab 23 Uhr mit der Dark Rock-Gruppe rechnen. Insgesamt treten 37 Länder beim Eurovision Song Contest an.

Darüber hinaus haben Sänger Chris Harms und Co. den Mitschnitt ihrer öffentlichen Probe am 9. Mai ins Netz gestellt. Selbige fand im Rahmen des Halbfinales statt und fiel absolut spektakulär aus. Da anzunehmen ist, dass der Auftritt morgen Abend eins zu eins über die Bühne gehen wird, sollte man sich das Video nur reinziehen, wenn man kein Problem mit Spoilern hat. Ansonsten heißt es ab sofort „Daumen drücken!“ für Lord Of The Lost. Man lehnt sich vermutlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man davon ausgeht, dass Deutschland dieses Mal eine bessere Platzierung als in den letzten Jahren einfahren wird.

