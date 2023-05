Lord Of The Lost: ESC-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Heute gilt es für Lord Of The Lost beim deutschen ESC-Vorentscheid

auch interessant

Ab dem heutigen Dienstag, den 9. Mai steigt in Liverpool der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC). Heute und am Donnerstag, den 11. Mai, finden jeweils um 21 Uhr die beiden Halbfinals statt. Am Samstag, den 13. Mai geht es dann im Finale um die sprichwörtliche Wurst. Dabei gehen auch die Hamburger Dark-Rocker Lord Of The Lost mit ihrem Lied ‘Blood & Glitter’ für Deutschland ins Rennen.

Halli-Galli in Liverpool

Die Band um Frontmann Chris Harms weilt derzeit bereits in der Beatles-Stadt in England und absolviert diverse Events, die im Vorfeld der Final-Show stattfinden. Zum Beispiel gab es am Montag einen großen Empfang für alle ESC-Teilnehmer, die umringt von unzähligen Fans über den türkisen Teppich liefen. Dabei klatschten Harms und Co. unter anderem mit dem finnischen Kandidaten Käärijä ab, der seinen Track ‘Cha Cha Cha’ im Gepäck hat. Darüber hinaus hat Chris kürzlich eine Information über den Ablauf am Samstag verraten — Lord Of The Lost werden in der zweiten Hälfte der Endrunde antreten.

Bei der Show in der M&S Bank Arena in Liverpool wird natürlich nichts dem Zufall überlassen. So haben Lord Of The Lost (wie vermutlich auch alle anderen Teilnehmer) bislang schon zwei Proben auf der großen Bühne in der Halle hinter sich gebracht. Fotos sowie ein kurzer Videoausschnitt finden sich unten. Die Band dürfte also top vorbereitet ins ESC-Finale gehen, das in vier Tagen steigt, und bei dem über 200 Millionen Menschen vor dem Fernsehbildschirmen mitfiebern werden. Doch damit nicht genug: Heute um 10 Uhr Ortszeit hat das Quintett einen kleinen Akustik-Gig im Cavern Club gespielt. Wer sich ab sofort täglich auf den ESC einstimmen will, dem sei der zugehörige Podcast von NDR ans Herz gelegt.

BLOOD & GLITTER VON LORD OF THE LOST BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.