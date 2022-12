Lordi kollaborieren mit Bürger Lars Dietrich

Wer zuletzt die Fernsehshow „The Masked Singer“ auf Pro7 verfolgt hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass da ein Kandidat eine ziemlich gute Figur mit einem Heavy Metal-Hit gemacht hat. Dabei handelte es sich um den als Werwolf verkleideten Bürger Lars Dietrich. Der Rapmusiker, Komiker und Schauspieler legte so eine gelungene Version von ‘Hard Rock Hallelujah’ aufs Parkett (womit Lordi 2006 den Eurovision Song Contest gewonnen haben), dass die Finnen nun mit dem Entertainer kollaborieren.

Lordi waren nämlich so begeistert von der Darbietung von Bürger Lars Dietrich, dass sie mit ihm zusammen auf der Bühne stehen wollten. Dem Werwolf blieb natürlich nichts anderes übrig, als diese Einladung anzunehmen. So setzten das Quintett und der gebürtige Potsdamer die Idee kürzlich im Münchner Backstage (siehe Video unten) sowie in der Kölner Essigfabrik um und brachten damit zahlreiche anwesende Fans zum staunen. Doch damit nicht genug. Die Musiker haben zudem Nägel mit Köpfen gemacht und zusammen eine neue Version von ‘Hard Rock Hallelujah’ aufgenommen (siehe ebenfalls unten).

Das Beste an der Neuaufnahme des Stückes ist jedoch, dass Lordi, Bürger Lars Dietrich und die Plattenfirma Atomic Fire Records sich entschlossen haben, mit ihren Gewinnanteilen die Ukraine zu unterstützen. Wer sich den Track reinziehen will, kann dies hier tun. Die Formation um Mastermind Mr. Lordi hat darüber hinaus ein weiteres Projekt in petto. So werden die Heavy-Metaller im Frühjahr 2023 ein neues Album veröffentlichen, welches der erste Longplayer sein wird, den Lordi über ihr neues Label Atomic Fire Records rausbringen werden.

