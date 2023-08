Da die Fans sich vorab zu wenig Eintrittskarten zugelegt haben, hat Fuck The Commerce-Veranstalter Matthias Reupricht das Festival abgeblasen.

Das Fuck The Commerce kann dieses Jahr nicht stattfinden. Im Vorverkauf wurden einfach zu wenig Tickets abgesetzt. Womöglich geht das Festival in Röbel/Müritz sogar gar nicht mehr über die Bühne, denn Veranstalter Matthias Reupricht spricht davon, "Abschied zu nehmen" und die Veranstaltung "zu begraben". Das Event hätte am 4. und 5. August in der Alten Heimat mit Bands wie Arroganz, Profanity und Praise The Plague steigen sollen. Nun musste Reupricht die Reißleine ziehen. Endgültiges Aus? "Ein Statement?", heißt es in der zugehörigen Mitteilung. "Nein, das ersparen wir euch. Wir haben das nötige Vorverkaufsziel nicht erreicht, und somit ist die Durchführung des…