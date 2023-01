‘Lost Ark’ löscht Tausende Nutzerkonten

Nanu? Zum Release im vergangenen Jahr war das MMO ‘Lost Ark’ noch ein Spieler-Magnet, jetzt sind die Spielerzahlen im Keller. Statt wie 2022 noch 1,2 Millionen gleichzeitige Nutzer, waren es kürzlich nur noch rund 300.000. Jetzt werden bei Steam nur noch 100.000 Spieler verzeichnet – der Rest wurde gelöscht.

200.000 Bots aus dem Spiel geschmissen

Empfehlung der Redaktion Steam: Spiele-Plattform bricht Nutzerrekord Valves Game-Client Steam hat einen Nutzerrekord aufgestellt: Am Wochenende waren über 30 Millionen Nutzer gleichzeitig online. Das ist mitnichten ein Fehler. 'Lost Ark' war nach dem natürlichen Hype-Abklingen dafür bekannt, dass auch Bots in der Welt von Arkesia unterwegs waren. Das heißt, dass hinter einigen der Figuren, die im Spiel wandelten, gar keine Menschen steckten. Erkennbar sind solche Bots häufig an den unleserlichen Namen sowie an ruckartigen Bewegungen im Spiel. Nun wurden die computergesteuerten Charaktere im Zuge einer großen Account-Bann-Welle aus dem Spiel geworfen. Dass auf einmal nur noch ein Drittel so viele Nutzer 'Lost Ark' spielen, ist für Fans also ein Grund zur Freude!



Smilegate führt Kampf gegen Bots fort

Eine Bot-Quote von knapp zwei Dritteln ist natürlich viel. Kein Wunder also, dass die Entwickler Smilegate das Problem auch weiterhin im Blick behalten wollen. „In den kommenden Monaten werden wir damit fortfahren, umfassende Bot-Bann-Wellen anzuwenden“, verlauteten sie im Spiele-Forum. „Dabei werden neue Methoden umgesetzt, Bots zu identifizieren und en masse gegen sie vorzugehen.“ Für die nächste Zeit erhoffen sie sich „eine positive Auswirkung auf das Gameplay, darunter einen verbesserten ‚Market‘ und ‚Auction House‘, außerdem weniger Verzögerungen in Bereichen mit vielen Figuren“.

Empfehlung der Redaktion 'Dead Space': Fortsetzung bei Vorbestellung geschenkt Survival Horror Mehr 'Dead Space' gefällig? Wer das Remake des Horror-Spiels bei Steam vorbestellt, erhält zum Release auch die Fortsetzung 'Dead Space 2' gratis dazu. Spieler sollen weiterhin informiert werden. Erst mit der Zeit wird sich außerdem herausstellen, ob die Maßnahmen überhaupt langfristig funktionieren. In der Vergangenheit gab es schließlich bereits Versuche, Bots aus dem Spiel zu verbannen. Da das Spiel kostenlos spielbar ist und der Shop die Möglichkeit zum Umtausch von Echtgeld in Spielewährung bietet, gibt es leider Betrugsmöglichkeiten – Stichwort „Real Money Trading" (RMT).

Zunächst gibt es aber noch einen weiteren Grund zur Freude für Fantasy-Fans: Am 18. Januar startet in ‘Lost Ark’ ein Crossover-Event mit ‘The Witcher 3’. Dann können in neuen Gebieten Aufgaben für und an der Seite von Andrzej Sapkowskis Figuren erledigt werden.

