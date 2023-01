Die Spiele-Plattform Steam hat die Zeiträume für die nächsten Rabattaktionen bekannt gegeben. Der Herbst-Sale läuft bereits.

Vom anstehenden Thanksgiving-Fest in den USA bekommen wir in Europa größtenteils die Nebenwirkung mit: Black Friday. Der Tag nach dem Erntedankfest ist der Startschuss für den Weihnachtseinkauf. Dementsprechend werben Läden mit großen Rabatten. PC-Spieler können sich allerdings auf weit mehr als den Black Friday freuen, denn die Plattform Steam hat die Zeiträume seiner kommenden Sales bekannt gegeben. Herbst-Sale läuft bis nächste Woche Die Herbstaktion startete so beispielsweise heute. Vom 22. November an läuft der Sale eine Woche, endet also am 29. November um 19 Uhr. Was genau rabattiert sein wird, seht vorher nicht direkt fest, im Trailer waren allerdings Spiele…