Machine Head: ‘Davidian’ nie mehr in der Live-Setlist?

Am 3. Oktober gab Machine Head-Fronter Robb Flynn via Livestream Fans die Möglichkeit, direkt Fragen an ihn zu stellen. Hauptsächlich ging es natürlich um das anstehende Album CATHARSIS, doch es kam auch die Frage auf, wie Flynn und die Band mit dem schrecklichen Anschlag in Las Vegas umgehen.

“Dieser Motherfucker namens Stephen Paddock hatte 23 Schusswaffen in seinem Hotelzimmer. Das ist doch absolut krank. Ich konnte es nicht glauben, als ich davon hörte”, gibt sich Flynn schockiert.

“Da kann man Angst bekommen.”

“Mein erster Gedanke war, dass ich niemals mehr den Song ‘Davidian’ live spielen möchte.” In diesem Stück gibt es die Textzeile “Let freedom ring with a shotgun blast”. “Ich habe das sogar meinen Band-Kollegen direkt mitgeteilt.

Sie haben sich noch nicht entschieden, werden aber darüber diskutieren. Aber ich will das nicht mehr. Die Leute sind total durchgeknallt, man kann echt Angst bekommen… Was zur Hölle ist mit den Menschen los? Das alles ist absolut verrückt!”

Seht hier das komplette Video des LIvestreams mit Robb Flynn: