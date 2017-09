METAL HAMMER präsentiert: Machine Head

Um ihr anstehendes neues Album CATHARSIS würdevoll zu präsentieren, gehen Machine Head auf Welttournee. Natürlich beehren sie auch Deutschland. Nachdem die letzte Tournee 2016 unter dem Motto “An Evening With” derart erfolgreich war, wird es auch diesmal wieder reine Headlinershows geben.

Weiterlesen Machine Head zeigen ersten neuen Song live aus dem Studio Robb Flynn spazierte mit einer Kamera durchs Studio und drehte ein eher monumental langes als explizit informatives Video - bis kurz vor Ende dann doch etwas Spannendes passiert. “Wir werden zweieinhalb- bis dreistündige Konzerte geben”, so die Band. “Keine Opener, kein Support: Die Freiheit, zu tun, was wir wollen und so lange wir möchten hat nicht nur uns, sondern auch euch begeistert. Darum werden wir das 2018 wieder genauso machen.”

Seht hier den Machine Head-Tourtrailer:

METAL HAMMER präsentiert:

MACHINE HEAD – Tour 2018

21.04. München, TonHalle

22.04. Stuttgart, Longhorn LKA

27.04. Münster, Skater’s Palace

28.04. Köln, E-Werk

29.04. Berlin, Columbiahalle

05.05. Hamburg, Grosse Freiheit 36

09.05. Hannover, Capitol

10.05. Wiesbaden, Schlachthof

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.