Machine Head zeigen ersten neuen Song live aus dem Studio

Foto: Screenshot via YouTube, Machine Head. All rights reserved.

Wie allgemein bekannt sein dürfte, befinden sich Machine Head aktuell im Studio, um den Nachfolger zu BLOODSTONE & DIAMONDS (2014) einzutrümmern. Dazu wählten sie Produzent Zack Ohren (All Shall Perish, Suffocation) sowie das bewährte Sharkbite Studio, wo die Band bereits THROUGH THE ASHES OF EMPIRES (2003) und THE BLACKENING (2007) aufgenommen hatte.

Sänger/Gitarrist Robb Flynn war während der Sessions offensichtlich langweilig, also schnappte er sich eine Kamera und nahm ein über 31-minütiges Video auf. In dessen Verlauf plaudert er mit den anderen Band-Mitgliedern, zeigt die Räumlichkeiten und spricht über dies und jenes. Am Ende bekommen wir dann aber einen ersten Höreindruck (ohne Gesang) präsentiert!

Hört und seht hier (ab 30:15) ein neues grooviges Machine Head-Stück: